敵地でブルワーズと対戦米大リーグのドジャースは、13日（日本時間14日）に開幕するナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズと対戦する。チームの公式インスタグラムは日本時間13日、敵地ミルウォーキーに出発する選手の写真を投稿。佐々木朗希投手の左手にロッテファンの視線が集まっている。タラップを登るジャージ姿の佐々木。リュックサックを背負っており、右手にはペットボトルを持ってリラックスした表情を浮かべている