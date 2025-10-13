¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè3½µ¡Ö¥è¡¼¥³¥½¡¢¥Þ¥Ä¥Î¥±¥Ø¡£¡×¡ÊÂè11²ó¡Ë¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Þ¥²¤òÍî¤È¤·¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ÎÊÑ²½¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÍîÉð¼Ô½ªÎ»¡Á¡×¡ÖÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤­¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼Æ¬¤¬Îø¤·¤¤¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÍîÉð¼Ô¡É¤«¤éÊÑ²½¤·¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ª¸«¹ç¤¤¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤­¡¢¥È¥­¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¿·