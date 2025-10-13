カンボジアの国際犯罪組織が、高収入の仕事をエサに韓国人を拉致・監禁する事件が急増している。20代の大学生が現地で残酷に拷問されたあと殺害される事件が発生したことを受け、韓国政府は一歩遅れてカンボジアへの渡航禁止・延期を呼びかける特別旅行注意報を発令した。12日、慶北（キョンブク）警察庁と与党「共に民主党」朴賛大（パク・チャンデ）議員室によると、慶尚北道醴泉（イェチョン）出身の大学生パクさん（22）は、7