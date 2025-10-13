世界のＵＭＡ（未確認動物）の謎を解明すべく民族学と科学分野の専門家らによるスーパーグループが結成された。ネス湖のネッシー始め、イエティ、ビッグフットらの調査員たちが研究成果や理論をシェア、何世紀にも渡り人間が抱いてきた疑問「怪物たちは実在するのか？」に答えを出そうとしている状況だ。 【写真】ネス湖でネッシーを探す石原慎太郎さん スコットランド、ハイランド地方のネス