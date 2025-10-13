ドイツ・ミュンヘンで開催されたIAAモビリティ2025でのBYD車展示 ＝9月9日（写真：LaPresse／共同通信イメージズ）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]「自動車王国」ドイツの現実路線への回帰［ロンドン発］フリードヒ・メルツ独首相は欧州連合（EU）が掲げる2035年の内燃機関（ガソリン、ディーゼル）車の新車販売禁止目標の撤廃を求めている。かつての「自動車王国」ドイツの現実路線への回帰なのか、それとも「チャイナシ