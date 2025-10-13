¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÂç²ñ¡ÖWSOP Ladies Championship¡×¤Ç2024Ç¯¤ËÆüËÜ¿Í½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï2Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¡ÈÎò»ËÅª²÷µó¡É¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î²¬ËÜ»íºÚ¤µ¤ó¡£¡Ú¾×·â²èÁü¡ÛÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä²¬ËÜ»íºÚ¤µ¤ó¤Î¡ÈÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë2024Ç¯¤Î½éÍ¥¾¡»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ±ß¤ÇÌó2500Ëü±ß¡¢2025Ç¯¤Î2Ï¢ÇÆÃ£À®»þ¤Ë¤ÏÌó2700Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶âÁí³Û¤ÏÌó1²¯6000Ëü