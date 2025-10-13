¥­¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤Ï¡¢¹á¹Á¡Á¥À¥é¥¹/¥Õ¥©¡¼¥È¥ï¡¼¥¹Àþ¤ò10·î26Æü¤«¤éÁýÊØ¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Ï½µ4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò1Æü1±ýÉü¤ËÁýÊØ¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-1000·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¹á¹ÁÈ¯¤¬14»þ´Ö50Ê¬¡¢¥À¥é¥¹/¥Õ¥©¡¼¥È¥ï¡¼¥¹È¯¤¬16»þ´Ö40Ê¬¡£Æ±Ï©Àþ¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤Ë³«Àß¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤äÆîÊÆ³ÆÃÏ¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¢£¥À¥¤¥äCX898¹á¹Á¡Ê16¡§10¡Ë¡Á¥À¥é¥¹/¥Õ¥©¡¼¥È¥ï¡¼¥¹¡Ê18¡§00¡ËCX897¥À¥é¥¹/¥Õ¥©¡¼¥È¥ï¡¼¥¹¡Ê22¡§55¡Ë¡Á