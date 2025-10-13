Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¿ôÂÇ¤Æ¤ÐÅö¤¿¤ë¡£Åö¤¿¤ì¤Ð¡¢Â³¤¯¡£²¿¤¬Àµ²ò¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤¦´Ö°ã¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¡Öº£²ó¤Ï¡¢¤¤¤¤¤ä¡×Åª¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢Àµ²ò¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ì