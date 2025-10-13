１２日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、蔦重（横浜流星）が山東京伝（古川雄大）の好色本を「教訓読本」として売り出したが、すぐに内容がばれ、お縄となる。その後、てい（橋本愛）と鶴屋（風間俊介）の激怒ぶりに、ネットも喝采が起こった。この日の「べらぼう」では、松平定信のしめつけの世に逆らおうと、京伝の本を「教訓読本」の袋に入れて販売する。京伝は最後まで書くことを抵抗、中