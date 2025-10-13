¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê70¡Ë¤¬12Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å12»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥È¡¼¥¯Ãæ¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¸Å´Ü¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓEXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¡Ê34¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¡Ê36¡Ë¤È°ñ¾ë¡¦¸Å²Ï»Ô¤ÎÆüËÜÃã¥«¥Õ¥§¤ÇÏÂ²Û»Ò¤È°û¤ßÊª¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¡£·ó¶á¤Ë¡Ö¥±¡¼¥­¤È¤«¿©¤Ù¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¹¥¤­¡¢Âç¹¥¤­¡£ÏÂ¤âÍÎ¤â´Å¤¤¤ÎÂç¹¥¤­¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ËþÅç¤«¤é¡Ö¤³¤ì