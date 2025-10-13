俳優キム・ウビンが上咽頭がん闘病時の耐えがたい苦痛を思い出した。【画像】キム・ウビン、過去の「余命宣告」告白10月13日、YouTubeチャンネル「妖精ジェヒョン」（原題）によると、キム・ウビンは「この動画はここ最近のなかでテンションが最も高いウビンを含んでいます」という動画で、「実は当時の痛みが思い出せない」として「強度が高すぎて」と回想した。キム・ウビンは、「がんと診断される直前に出演を決めていた作品が