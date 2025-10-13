山本由伸が“黒髪”でミルウォーキーに登場“イメチェン”で悪夢を拭い去る。ドジャースの山本由伸投手は12日（日本時間13日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズに備えて、ミルウォーキーで調整を行った。キャッチボールや、43球を投じたブルペン投球で状態を確かめた。この日、会見に応じたデーブ・ロバーツ監督は、第1戦にブレイク・スネル投手、第2戦は山本に先発マウンドを託したことを明言した。山本にとって“ホロ苦