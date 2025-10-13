【モデルプレス＝2025/10/13】タレントの小島瑠璃子（31）が10月13日、自身のInstagramを更新。個人事務所設立を報告した。【写真】小島瑠璃子が設立した個人事務所詳細◆小島瑠璃子、個人事務所設立を発表前日10月12日、約2年半ぶりの芸能活動再開を発表した小島。今回の投稿では「個人事務所を設立しました！」と報告し「ご縁をいただき、すばらしいチームに会社のロゴとホームページを作っていただくことができました」と会社の