「仲のいいカップル」と思っているのは自分だけで、口には出さないけれど彼女はあなたの欠点にウンザリしているかもしれません。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、「嫌われたくないので言えないけれど、『心底ウンザリ』している彼氏の欠点」を教えていただきました。【１】ドライブのたびに女の子が恐怖するほど車の運転が荒い「今の彼氏と付き合ってドライブが嫌いになった」（２０代女性）というように、