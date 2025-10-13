あなたは読めますか？突然ですが、「捺印」という漢字読めますか？契約書や重要な書類を扱う際によく出てくる言葉ですが、普段ひらがなで入力することが多いため、漢字で書かれていると一瞬迷うかもしれません。気になる正解は……「なついん」でした！「捺印（なついん）」とは、文書などに印鑑（はんこ）を押すこと、またはその行為を指します。特に、署名や記名の下に印鑑を押して、その文書の内容を承認したり、責任を負ったり