１３日午前５時５０分頃、群馬県みなかみ町下津の林道で、散歩中の夫婦がクマに襲われ、男性（７６）は左手に、女性（６９）は左腕と左脚にけがをした。２人は沼田市内の病院に搬送されたが、いずれも軽傷とみられ、命に別条はないという。県警沼田署によると、現場には親子とみられる２頭のクマがおり、いずれも捕獲されていない。現場はＪＲ上越線後閑駅から南西に約１キロ離れた田畑に住宅が点在する地域。現場周辺ではク