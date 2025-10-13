º£Ç¯8·î¤ËÀÂµî¤·¤¿»°Ã«Å¯±û¸µ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î¸©µÄ²ñÁò¤¬10Æü¡¢ÄÅ»ÔÆâ¤ÎÁòµ·¾ì¤Ç±Ä¤Þ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»²Îó¤·¤Æ¸Î¿Í¤ò¼Å¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¸©µÄ²ñÁò¤Ç¤Ï¡¢¸©µÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»°Ã«¸µ¸©µÄ¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â´Þ¤áÌó200¿Í¤¬»²Îó¤·¡¢ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼°¤Ç¤ÏÁòµ·°Ñ°÷Ä¹¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¸©µÄ²ñ¤ÎÉþÉôÉÙÃËµÄÄ¹¤¬¡Ö»°½Å¸©µÄ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµÄ²ñ²þ³×¤ÎÀèÆ¬¤Ë¾ï¤ËÎ©¤¿¤ìÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£»°Ã«µÄ°÷¤ÎÍÉ¤®Ìµ¤­»ÑÀª¤Ë¤Ï»ä¤É¤â¿¼¤¯¿´ÉþÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÉÅé