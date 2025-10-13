º£Ç¯¡¢»ÔÀ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Ç¡¢µ­Ç°»ö¶È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤¬10Æü°ËÀª»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»°½Å¸©½Ð¿È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢·ÝÇ½¤Î¿À¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥Î¥¦¥º¥á¥Î¥ß¥³¥È¤ò¤Þ¤Ä¤ë¿À¼Ò¤¬¤¢¤ë°ËÀª¤ÎÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î½÷À­¥¢¥¤¥É¥ëÌó50ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£10Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï»°½Å¸©½Ð¿È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤é9¿Í¤¬»²²Ã¤·°Õµ¤