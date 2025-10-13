10·î12ÆüÉÕ¤±¤ÎÃË»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¥¿¥Æ¤«¤é¥è¥³¤Ë ¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ÊÑ²½Àè½µ¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¤ÎÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ Presented by LEXUS¡×¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»10¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤ê¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï4°Ì¤«¤é3°Ì¤ËÉâ¾å¡£Âç²ñ¤ò4°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¶âÃ«Âó¼Â¤Ï140°Ì¤«¤é125°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£Âç²ñ¤ò20°Ì¥¿¥¤¤Ç½ª¤¨¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï17°Ì¤«¤é1¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤Î18°Ì¤Ç¡¢Æü