＜SAS選手権最終日◇12日◇プレストンウッドCC（ノースカロライナ州）◇7237ヤード・パー72＞PGAチャンピオンズツアー（米シニア）の最終ラウンドが終了した。77位で迎えた藤田寛之は3バーディ・2ボギーの「71」とスコアを1つ伸ばし、トータル12オーバー・69位タイで終えた。【写真】杉浦マネージャーの手料理がおいしそう！この結果により、ポイントランキング（プレーオフ前に獲得賞金をポイントに換算）では64位となり、上位7