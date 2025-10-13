ドジャースはブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦前日の12日（日本時間13日）、敵地ミルウォーキーのアメリカンファミリー・フィールドで練習を行った。会見したミゲル・ロハス内野手（36）はフィリーズとの地区シリーズ終了後のチーム状況を問われると、「昨日の練習もリラックスしながら準備して、みんなで過ごした。でも同時に、相手チームのことやこれからの試合展開について話していた」と明かした。