◇プロ野球セ・リーグ CS 1stステージ第2戦 DeNA7×-6巨人(12日、横浜スタジアム)10回ウラの守備から試合に出場した巨人の小林誠司選手。ピッチャーの田中瑛斗投手をうまくリードし、無失点にDeNA打線を抑えます。そして、11回はその小林選手からの打席。DeNAの佐々木千隼投手のスライダーをうまく捉え、レフト線にはじき返すと、懸命に2塁まで走り、ヘッドスライディング。ベンチに向かって、拳を突き上げました。「僕としては急