火力発電所と石油精製所の煙突から立ち上る蒸気＝２０２４年１０月、ロシア・オムスク/Alexey Malgavko/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナとロシアがエネルギー戦争を激化させている。ウクライナとの国境から約１４００キロ離れたロシアの石油精製所で１１日、火災が発生した。ウクライナ治安当局はこの火災について、ウクライナが長距離ドローン（無人機）で攻撃して発生させたと主張している。同施設の火災は過去１カ月だけで３回目だ