「2026ミス・ティーン・ジャパン」決勝大会が12日、都内で行われ、大分出身の高校3年生、上野真子さん（17）が第15代グランプリを獲得した。応募総数3582人の頂点に立って、「信じられないくらいうれしい」と声を震わせた。「今までいろんなことを頑張ってきて良かったなと思います。支えてくれた人にも感謝を伝えたいです」と声を絞り出すように話し、「これから自分らしく笑顔で頑張っていきたいです」と意気込んだ。特技では