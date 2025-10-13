東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、TTFC限定配信で『爆上戦隊ブンブンジャー』電子コミック第2弾『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還(リターン・オブ・ザ・若旦那)』の制作を10月13日に発表した。今冬、東映特撮ファンクラブで配信開始予定。同作は、振騎玄蕃＝ゲンバード・デ・リバリー二世を中心に、これまでの『ブンブンジャー』作品では触れられていない「惑星ブレキ奪還編」が描かれる。タイトルロゴとゲンバード・