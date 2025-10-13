彼氏が浮気をしたら、懲らしめないと気が済まないですよね。様々なやり方があると思いますが、彼氏の性格や行動パターンを熟知した彼女だからこそできるお仕置きがあるようで？今回は、マッチングアプリで浮気をした彼氏に恥ずかしいお仕置きをした話をご紹介いたします。別人になりすまし「彼氏がマッチングアプリで、浮気相手を探していることを知りました。しかもこれまでにアプリがきっかけで出会った子と何度も浮気をしてた