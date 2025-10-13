股関節の左だけ痛い時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「股関節の左だけ痛い」原因をご存知ですか？医師が男女別の病気についても解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：柏木 悠吾（医師） 宮崎大学医学部卒業。宮崎県立宮崎病院、宮崎大学