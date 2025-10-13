「疲れが取れない」「髪が異常に抜ける」。2020年6月から体調不良が続いたNiKo☆彡さん（仮称）は、38度以上の発熱や皮疹などが現れ、複数の科を回る検査の末、「橋本病」と「全身性エリテマトーデス（SLE）」という二つの病気と診断されました。紫外線対策や服薬管理が必要となり、ステロイドの副作用に苦しみながらも、自分と向き合う日々。子どもとの時間を大切にし、無理のないペースで生きることを学んだNiKoNiKo