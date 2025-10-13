卓球のアジア選手権は12日、女子団体準々決勝があり、日本（世界ランク2位）は北朝鮮（同35位）をマッチカウント3-2で下し、準決勝に進出した。中国メディアの咪咕体育は13日、SNSの微博（ウェイボー）への投稿で、この試合について、北朝鮮のエースのキム・クムヨン（24）が日本の2大主力に連勝したと伝えた。日本メディアによると、キム・クムヨンは第2試合で早田ひな（25）にゲームカウント3-2で勝利すると、第4試