名作絵本『スーホの白い馬』のTシャツが発売されます！プレミアムバンダイのショップ「バンコレ！」に登場した「スーホの白い馬Tシャツ」は、感動の名作、絵本『スーホの白い馬』をフィーチャーしたTシャツとなります。サイズはS〜XXXL展開。多くの人の印象に残っているであろう『スーホの白い馬』のメインデザインを、インクジェットで大胆にプリント！絵本の表紙を再現しています。この服を着て街を歩けば、注目を集めること間違