アップルにSpotify出身のポッドキャスト戦略責任者が移籍してくると米国で報じられています。 ↑ポッドキャスト戦略の耳寄り情報。 今回移籍が報じられたのは、米国公共ラジオ放送（NPR）のコリン・キャンベル氏。3人の情報筋が伝えたところによると、キャンベル氏はNPRを退社し、アップルに入社するそうです。 キャンベル氏はかつてSpotify傘下のGimletでエクゼクティブ・エディターを務めていたことがあり、2023年にポ