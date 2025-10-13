アイドルグループ・櫻坂46の森田ひかる（24歳）が、10月12日に放送されたバラエティ番組「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（テレビ東京系）に出演。好きなポケモンについて語った。櫻坂46・森田ひかるが番組のゲストとして初登場し、櫻坂46のメンバーで、何度か番組に出演している同期の田村保乃から「すごい楽しいよ」と説明されてきたと話す。番組のSNSのインタビュー動画で、森田は「ポケモン」がす