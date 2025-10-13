筆者の話です。結婚を控えた私が、弟に冗談で「お祝いはたっぷりね」と口にしたことから、思わぬ大ごとに発展してしまいました。弟の真剣すぎる気持ちに触れ、軽率な発言を反省しつつ、胸が熱くなった出来事です。 姉として支え続けた日々 両親と弟と私の4人家族。両親が共働きだった我が家では、幼い頃から弟と助け合って暮らしてきました。 弟が保育園時代には、雨の日に小さな傘を持って迎えに行ったこともあり、その記憶