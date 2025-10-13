アジア以外のＷ杯出場国に対し、両ウイングバック（WB）にアタッカーを配置する３−４−２−１がどこまで通用するのか。これは、来年に控えたＷ杯に向けた準備を進める日本にとって、本番での戦い方や登録メンバーを決めるうえで、最大のキーポイントと言っても過言ではない。パラグアイ戦で伊東純也は多数のクロスを上げたphoto by Ushijima Hisato先月の北中米カリブ海勢（メキシコ、アメリカ）との２試合に続き、南米勢の