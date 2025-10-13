【権藤博の「奔放主義」】【権藤博の「奔放主義」】巨人・戸郷翔征を迷わせる変化球という“麻薬”…10年早い。開き直って、力勝負でいこうじゃないか見違えた、と驚きの声が上がっている。ポストシーズンからリリーフに転向したドジャースの佐々木朗希（23）が、登板3試合で無失点投球。開幕先発ローテに入りながら、故障で10試合（1勝1敗、防御率4.46）に投げただけで終わったレギュラーシーズンとは、球のスピードも表情も