ＴＢＳの山形純菜アナウンサーが１３日までに自身のＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。山形アナはインスタグラムに「同期とたい焼きではなくアジを3等分して食べた夜その前に食べた鴨鍋とハムカツいつかの秋刀魚と出水さんから頂いた佐土原なす食欲の秋を満喫しております」とつづり、シャツにメガネを合わせた姿で食べ物を頬張る姿を披露した。この投稿にファンからは「美味しそうですメガネ似合ってま