元テレビ朝日社員でジャーナリストの玉川徹氏が13日、同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）を欠席した。番組冒頭、キャスターのフリーアナウンサー・羽鳥慎一は「今週もう1週間玉川さんは夏休みでということになります」と説明した。玉川氏は前週6日も欠席していた。