【新華社北京10月13日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は13日午前に北京で開かれる世界女性サミットの開会式に出席し、基調演説を行う。サミットには各国元首・首脳と議会指導者、副首相、閣僚級高官、国際機関責任者、各界の友好関係者計数十人が参加する。