黒竜江省黒河市の水運口岸から入国するロシア人旅客。（９月１５日撮影、黒河＝新華社配信／劉松）【新華社モスクワ10月13日】ロシアの今年の夏の海外旅行先ランキングで、中国が2位となった。ロシア観光業界のデータで明らかになった。ロシア国営報道機関「ロシア・セゴドニャ」は10日、ロシア旅行事業者協会（ATOR）と現地のオンライン旅行サイトのデータを引用し、今夏はロシアから中国への航空券の価格がそれ以外の国への