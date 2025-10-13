俳優の浜木綿子（89）が、13日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に8年ぶりに出演する。【写真】89歳で番組登場若々しい姿の浜木綿子浜木は、18歳で宝塚歌劇団に入団し娘役のトップに、その後、舞台俳優として活躍を続けた。最近「終活」で遺言書を書こうと思ったが、ある出来事で断念したことを番組で明かす。浜の人生は波瀾万丈。宝塚を退団後、舞台の共演者として出会ったのが、当時、市川團子だった