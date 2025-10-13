タレントのみひろ（43）が12日、自身のインスタグラムを更新。ともに一時代を築いた“レジェンド”蒼井そら（44）、麻美ゆま（38）との3ショットを公開した。【写真】変わらない！みひろ、蒼井そら＆麻美ゆまと“レジェンド”3ショットみひろは「そらちゃん・ゆまちんと。「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」『オドぜひハードコア男子校の呪縛2』。人生初の体験をしました！新しいエロティックのジャンルが