神奈川県厚木市のコインパーキングで13日未明、精算機などに火を付けて壊した疑いで49歳の男が現行犯逮捕されました。13日午前1時45分ごろ、厚木市旭町のコインパーキングで「オイルをまいてライターで火を付けている」と通報がありました。駆け付けた警察官が燃やされた精算機と分電盤を見つけ、現場にいた自称・自営業の中村真治容疑者（49）を器物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。中村容疑者は酒に酔った状態で、調べに対し、