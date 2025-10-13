13日、新潟市北区島見町の中古車の売買などを行う店舗の敷地内で、スクラップされた車両や部品が燃える火災がありました。警察と消防によりますと、13日午前4時前、近隣の住民から消防に「解体車両が燃えています」と通報がありました。火事があったのは北区島見町のTMCワールドの敷地内で、建物には従業員4人がいましたが避難し、ケガはないということです。火は約30分後に消し止められ、建物への延焼も確認されていません