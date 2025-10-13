京王プラザホテル八王子は、館内4店舗で楽曲「マツケンサンバ?」の世界観をイメージしたメニューを用意するフェアを11月1日から12月31日まで開催する。レストラン「ル クレール」では、約30種類のメニューを揃えたブッフェを提供する。料理はブラジルの肉料理「シュラスコ」をテーマにした「マツケン シュラスコ サンバ」、ブラジルの代表的なフルーツ・パッションフルーツを使った「恋せよ！パッションフルーツのジュレとミルクプ