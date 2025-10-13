◆米大リーグリーグ優勝決定シリーズ第１戦ブルージェイズ―マリナーズ（１２日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）ア・リーグ優勝決定シリーズが開幕。本塁打と打点の２冠王マリナーズのＣ・ローリー捕手が、同点２号ソロを放った。初回にブルージェイズのスプリンガーに初球先頭弾を被弾。０―１で追うマリナーズは６回２死で主砲ローリーが、ここまで２安打無失点だったブ軍先発ガウスマンのスプリッ