１３日午前５時４５分頃、山形県飯豊町椿の民家敷地内で、無職の女性（８３）がクマ（体長約１メートル）に右腕と背中をひっかかれ、軽傷を負った。クマは逃げた。女性は病院に搬送されたが、命に別条はないという。県警長井署の発表によると、女性が牛の飼料を準備していたところ、クマが背後から覆いかぶさったという。女性の家族が１１０番した。現場は町役場から北に約５００メートル離れた住宅が点在する地域。