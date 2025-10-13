なでしこジャパン（日本女子代表）FW藤野あおばが試合終盤の劇的なゴールでマンチェスター・シティを勝利に導いた。ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL／イングランド女子1部リーグ）第6節が現地時間12日に行われ、マンチェスター・シティは敵地『アンフィールド』でリヴァプールと対戦した。マンチェスター・シティは藤野に加えてGK山下杏也加、MF長谷川唯がスタメンに名を連ね、リヴァプールのMF長野風花も先発出場。DF清水梨