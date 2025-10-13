アメリカのトランプ大統領は、ガザ地区での「戦争は終わった」と述べ、停戦が維持されると確信していると強調しました。【映像】トランプ大統領のコメント「みんなが同時に喜んでいる。これまで一度もなかったことだ。普通なら片方が喜べば、もう片方は喜ばない。でも今回は初めて誰もが驚き、心から喜んでいる」（トランプ大統領）トランプ大統領は12日、イスラエルとイスラム組織ハマスの「第1段階」の合意を受けて、ガザで