ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKがSpotifyでアジアの歌手の最短記録を再び延長した。【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、胸板“むき出し”JUNG KOOKのSpotify個人アカウントは最近、すべてのクレジットを合算して累積再生回数97億回を超えた。アジアの歌手のうち最短、K-POPソロ歌手のうち初めて97億回を達成した。1日で再生回数約660万回の増加傾向も続き、世界中のリスナーの堅固な需要を示した。各トラックの成果も圧