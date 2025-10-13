ロックバンド・RADWIMPSの野田洋次郎（40歳）が、10月12日に放送されたトーク番組「日曜日の初耳学」（毎日放送・TBS系）に出演。友人の佐藤健からRADWIMPSの楽曲を弾き語りしている映像が送られてきて「本当に本気なんだな」というレベルだったため、楽曲提供のオファーを引き受けたと語った。20周年を迎えたRADWIMPSが番組のゲストとして登場し、Netflix配信ドラマ「グラスハート」の主演だけでなくプロデューサーを務めた佐藤健